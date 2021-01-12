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  3. Jose Mourinho'dan Mesut Özil'e flaş yanıt!

Jose Mourinho'dan Mesut Özil'e flaş yanıt!

Mesut Özil'in, Tottenham'da oynamak yerine emekli olmayı isteyeceğini söylemesi üzerine, Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Özil'e yanıt verdi.

Jose Mourinho'dan Mesut Özil'e flaş yanıt!

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mesut Özil, geçtiğimiz Twitter üzerinden soru-cevap etkinliği yapmış ve taraftarlardan gelen birçok soruyu cevaplamıştı. #AskMesut etiketi altında sorulan soruları yanıtlayan Mesut Özil, kendisine gelen, "Şu an tek bir kontrat teklifi alsanız ve bu kulüp Tottenham olsa kabul eder misiniz? Yoksa futbolu mu bırakırsınız?'' sorusunu yöneltmişti. Mesut Özil ise ''Kolay soru. Emeklilik!'' şeklinde yanıt vermişti.

Mesut Özil'in bu yanıtı ise Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya basın toplantısında bir gazeteci tarafından kendisine yöneltildi. Mourinho ise Mesut Özil'in bu cevabıyla ilgili, ''Onu Tottenham'ın istediğini kim ona söyledi? Onu isteyen kim?'' ifadelerini kullandı.

Bir dönem Real Madrid'de birlikte çalışan Jose Mourinho ve Mesut Özil, İngiltere Premier Lig'de de sık sık karşı karşıya gelmişlerdi. 

Dünyaca ünlü yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi ise henüz sonuçlanmış değil.

Onur Çelik
Spor Editörü


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