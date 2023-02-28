Jose Moya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Moya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Moya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Moya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Moya 7 Ağustos 1992 tarihinde Gigante şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José David Moya Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Moya Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JP PACHON SPORTS yapmaktadır. Jose Moya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Moya'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Moya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Moya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jose Moya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Moya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2013 yılında Dep. Rionegro

1 Ocak 2016 yılında Cortuluá

1 Temmuz 2016 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2019 yılında Deportes Tolima

30 Haziran 2020 yılında Indep. Santa Fe

1 Şubat 2021 yılında Huracán

1 Ocak 2022 yılında Deportes Tolima

1 Ocak 2023 yılında Guaraní

Jose Moya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Moya şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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