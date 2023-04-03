Jose Muller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Muller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Muller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Muller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Muller 22 Şubat 2003 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da José Claro Müller şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Muller Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportsbloom yapmaktadır. Jose Muller, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jose Muller'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jose Muller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Muller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Muller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Muller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2018 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2020 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2021 yılında Benfica A23

Jose Muller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Muller şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve 63 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jose Muller Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

GDU Ericeirense (2010-2013), SL Benfica (2013-21)

Portekiz U20 takımında 3 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 13 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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