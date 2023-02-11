Jose Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Munoz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jose Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Munoz

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Munoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Munoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Munoz 15 Ocak 1994 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Carlos Muñoz Mejía şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Munoz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BPM yapmaktadır. Jose Munoz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Munoz'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Munozboyu ve yaşı kaç

Jose Munoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Munoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jose Munoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Munoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Union Magdalena

1 Ocak 2017 yılında Utenis

1 Ocak 2018 yılında Boyacá Chicó

15 Ocak 2019 yılında Leones FC

1 Temmuz 2019 yılında Cortuluá

30 Haziran 2020 yılında Leones FC

5 Ekim 2020 yılında Técnico U.

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

8 Temmuz 2021 yılında Junior FC

24 Ocak 2022 yılında Agropecuario

Jose Munoz kimdir

Jose Munoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Munoz şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jose Munoz nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Enzo Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enzo Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio Guzman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Guzman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio Guzman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Guzman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joaquin Varela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Varela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joaquin Varela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Varela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Aracena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Aracena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Aracena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Aracena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Domuz damı tahkimatı nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar, nerelerde kullanılır?
Domuz damı tahkimatı nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar, nerelerde kullanılır?
Rönesans Rezidansı mimarı Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Şirketin ortakları kimlerdir tutuklandı mı?
Rönesans Rezidansı mimarı Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Şirketin ortakları kimlerdir tutuklandı mı?
Güngör Yavuzaslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Gazetci Güngör Yavuzaslan'ın biyografisi
Güngör Yavuzaslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Gazetci Güngör Yavuzaslan'ın biyografisi
Yasin Erçağlayan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk Spikeri Yasin Erçağlayan'ın biyografisi
Yasin Erçağlayan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk Spikeri Yasin Erçağlayan'ın biyografisi
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?