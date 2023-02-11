Jose Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Munoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Munoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Munoz 15 Ocak 1994 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Carlos Muñoz Mejía şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Munoz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BPM yapmaktadır. Jose Munoz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Munoz'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Munoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Munoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Munoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Munoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Union Magdalena

1 Ocak 2017 yılında Utenis

1 Ocak 2018 yılında Boyacá Chicó

15 Ocak 2019 yılında Leones FC

1 Temmuz 2019 yılında Cortuluá

30 Haziran 2020 yılında Leones FC

5 Ekim 2020 yılında Técnico U.

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

8 Temmuz 2021 yılında Junior FC

24 Ocak 2022 yılında Agropecuario

Jose Munoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Munoz şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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