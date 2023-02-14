Jose Naranjo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Naranjo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Naranjo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Naranjo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Naranjo 28 Temmuz 1994 tarihinde Rociana del Condado şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Manuel García Naranjo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Naranjo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Jose Naranjo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Ponferradina futbol takımında oynamaktadır. SD Ponferradina takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jose Naranjo'nin SD Ponferradina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Naranjo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/josenaranjo7/

Jose Naranjo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Naranjo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jose Naranjo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Naranjo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Recr. Huelva

1 Temmuz 2014 yılında Villarreal CF B

30 Haziran 2015 yılında Recr. Huelva

7 Temmuz 2015 yılında Gimnàstic

1 Temmuz 2016 yılında Celta Vigo

10 Ocak 2017 yılında KRC Genk

1 Eylül 2017 yılında CD Leganés

30 Haziran 2018 yılında KRC Genk

27 Temmuz 2018 yılında CD Tenerife

31 Ocak 2020 yılında AEK Larnaca

30 Haziran 2020 yılında CD Tenerife

25 Ağu 2020 yılında AEK Larnaca

30 Haziran 2021 yılında CD Tenerife

12 Temmuz 2021 yılında Ponferradina

Jose Naranjo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Naranjo şuan SD Ponferradina takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.