Jose Neris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Neris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Neris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Neris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Neris 13 Mart 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da José Pablo Neris Figueredo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Neris Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Jose Neris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Colón futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Colón takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Neris'nin Club Atlético Colón ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jose Neris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Neris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Neris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Neris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında River Plate

19 Ocak 2022 yılında Albion FC

31 Aralık 2022 yılında River Plate

5 Ocak 2023 yılında CA Colón

Jose Neris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Neris şuan Club Atlético Colón takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jose Neris Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

River Plate Montevideo

Uruguay U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 8 gol atmıştır.

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