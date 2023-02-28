Jose Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Nunez 12 Eylül 1988 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da José Ariel Núñez Portelli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Nunez Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jose Nunez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Nunez'nin Guaireña FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jose Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Libertad

1 Ocak 2008 yılında Club Hayes

1 Temmuz 2008 yılında Tacuary FBC

1 Ocak 2010 yılında Libertad

24 Temmuz 2013 yılında Osasuna

9 Ocak 2014 yılında Libertad

31 Ocak 2014 yılında Bröndby IF

1 Temmuz 2015 yılında Olimpia

30 Haziran 2016 yılında Bröndby IF

30 Ocak 2017 yılında Nacional

25 Ocak 2018 yılında CA Unión

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

9 Kasım 2018 yılında Wilstermann

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında 12 de Octubre

6 Ocak 2022 yılında Guaraní

9 Temmuz 2022 yılında Guaireña FC

Jose Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Nunez şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jose Nunez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Libertad.

Paraguay takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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