Jose Ojeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Ojeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Ojeda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jose Ojeda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jose Ojeda {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jose Ojeda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına - tarihinde katılmıştır. Jose Ojeda'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jose Ojeda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jose Ojeda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jose Ojeda şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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