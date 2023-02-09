Jose Paradela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Paradela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Paradela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Paradela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Paradela 15 Aralık 1998 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Antonio Paradela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Paradela Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Paradela, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 15 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jose Paradela'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jose Paradela Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Paradela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jose Paradela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Paradela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2018 yılında Gimnasia II

10 Haziran 2019 yılında Gimnasia

15 Şubat 2021 yılında River Plate

Jose Paradela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Paradela şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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