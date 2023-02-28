Jose Parodi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Parodi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Parodi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Parodi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Parodi 27 Eylül 1997 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da José Antonio Parodi Colunga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Parodi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Parodi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Parodi'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Parodi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tparodi7/

http://www.facebook.com/JoseAntonioParodi

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Jose Parodi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Parodi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Jose Parodi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Parodi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Universitario

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2021 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2023 yılında Dep. Garcilaso

Jose Parodi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Parodi şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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