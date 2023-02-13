Jose Pozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Pozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Pozo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Pozo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jose Pozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Pozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Pozo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Pozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Pozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Pozo 15 Mart 1996 tarihinde Málaga şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Pozo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Jose Pozo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Vallecano futbol takımında oynamaktadır. Rayo Vallecano takımına 27 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jose Pozo'nin Rayo Vallecano ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jose Pozo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joseangelpozo1/

Jose Pozoboyu ve yaşı kaç

Jose Pozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Pozo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Pozo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Pozo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2012 yılında Man City U18

1 Temmuz 2014 yılında Man. City

31 Ağu 2015 yılında UD Almería

27 Temmuz 2018 yılında Rayo Vallecano

5 Ocak 2022 yılında Al-Ahli SC

30 Haziran 2022 yılında Rayo Vallecano

Jose Pozo kimdir

Jose Pozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Pozo şuan Rayo Vallecano takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Jose Pozo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

İspanya U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jose Pozo nereli

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