Jose Quintero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Quintero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Quintero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Quintero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Quintero 20 Haziran 1990 tarihinde Quinindé şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da José Alfredo Quintero Ordóñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Quintero Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kancha Agency yapmaktadır. Jose Quintero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 27 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Jose Quintero'nin LDU Quito ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Quintero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Quintero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jose Quintero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Quintero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2013 yılında SD Aucas

31 Aralık 2013 yılında Cuniburo FC

25 Şubat 2014 yılında SD Aucas

31 Aralık 2014 yılında Cuniburo FC

27 Ocak 2015 yılında LDU Quito

31 Aralık 2015 yılında Cuniburo FC

27 Ocak 2016 yılında LDU Quito

Jose Quintero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Quintero şuan LDU Quito takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Jose Quintero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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