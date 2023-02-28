Jose Racchumick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Racchumick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Racchumick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Racchumick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Racchumick 1 Ocak 2002 tarihinde Talara şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da José Antonio Racchumick Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Racchumick Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Racchumick, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 5 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Racchumick'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Racchumick Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joseracchumick2002/

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http://www.facebook.com/profile.php?id=100014876504502

Jose Racchumick Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Racchumick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Jose Racchumick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Racchumick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2019 yılında Universit. II

1 Ocak 2020 yılında Sport Boys II

1 Ocak 2021 yılında Cienciano

11 Ağustos 2021 yılında Los Chankas

31 Aralık 2021 yılında Cienciano

8 Ocak 2023 yılında Sport Boys

5 Şubat 2023 yılında Alianza Atl.

Jose Racchumick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Racchumick şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jose Racchumick Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sporting Cristal

Peru U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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