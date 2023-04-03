Jose Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Ribeiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Ribeiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Ribeiro 13 Mayıs 2006 tarihinde Murça şehrinde doğmuştur. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da José Guilherme Ribeiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Ribeiro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitória de Guimarães SC U17 futbol takımında oynamaktadır. Vitória de Guimarães SC U17 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jose Ribeiro'nin Vitória de Guimarães SC U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Ribeiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Ribeiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2021 yılında Guimarães U17

Jose Ribeiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Ribeiro şuan Vitória de Guimarães SC U17 takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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