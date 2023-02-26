Jose Riofrio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Riofrio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Riofrio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Riofrio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Riofrio 30 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da José Andrés Riofrío Vivanco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Riofrio Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG Warriors yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jose Riofrio'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Riofrio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Riofrio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Riofrio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Riofrio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Cumbayá FC

Jose Riofrio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Riofrio şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

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