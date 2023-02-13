Jose Rios Reina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Rios Reina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Rios Reina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Rios Reina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Rios Reina 10 Mayıs 1990 tarihinde Sevilla şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Antonio Ríos Reina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Rios Reina Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Promotions (Scotland) Ltd. yapmaktadır. Jose Rios Reina, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eibar futbol takımında oynamaktadır. Eibar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Rios Reina'nin Eibar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jose Rios Reina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Rios Reina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Rios Reina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Rios Reina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Sevilla Atl.

1 Temmuz 2011 yılında RM Kastilya

6 Temmuz 2013 yılında CD Mirandés

17 Temmuz 2014 yılında Llagostera

5 Temmuz 2016 yılında Anorthosis

10 Ocak 2017 yılında Ponferradina

1 Temmuz 2022 yılında Eibar

Jose Rios Reina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Rios Reina şuan Eibar takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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