Jose Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Rivera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jose Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Rivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Rivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Rivera 8 Mayıs 1997 tarihinde Tarapoto şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da José Daniel Rivera Martínez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Rivera Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igma Sports yapmaktadır. Jose Rivera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Rivera'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Rivera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/j.daniel_rivera/

http://www.facebook.com/josedaniel.riveramartinez

Jose Rivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Rivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Jose Rivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Rivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Unión Comercio

10 Şubat 2020 yılında Cusco FC

1 Ocak 2022 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2023 yılında Universitario

Jose Rivera kimdir

Jose Rivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Rivera şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Deportivo Martínez de Compagñón (2013), Deportivo Olímpico Junior's (2014)

Jose Rivera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 17 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U23 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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Jose Rivera nereli

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