Jose Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jose Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jose Romero 24 Haziran 2005 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da José Antonio Romero Castro şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jose Romero Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Romero'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jose Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jose Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Dep. Municipal
Jose Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jose Romero şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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