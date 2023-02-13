Jose Salinas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Salinas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Salinas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Salinas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jose Salinas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Salinas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Salinas

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Salinas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Salinas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Salinas 30 Eylül 2000 tarihinde Callosa de Segura şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Salinas Morán şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Salinas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RGFOOTBALL yapmaktadır. Jose Salinas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Salinas'nin CD Mirandés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Salinasboyu ve yaşı kaç

Jose Salinas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Salinas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Jose Salinas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Salinas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Elche Juvenil A

1 Temmuz 2019 yılında Elche Ilicitano

1 Temmuz 2021 yılında Elche CF

21 Ağu 2021 yılında Unionistas CF

30 Haziran 2022 yılında Elche CF

30 Temmuz 2022 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2023 yılında Elche CF

Jose Salinas kimdir

Jose Salinas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Salinas şuan CD Mirandés takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Callosa Deportiva CF ( -2012), Kelme CF (2012-2018), Elche CF (2018-2019)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jose Salinas nereli

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