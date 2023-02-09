Jose Sand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Sand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Sand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Sand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Sand 17 Temmuz 1980 tarihinde Bella Vista şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Gustavo Sand şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Sand Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Jose Sand, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jose Sand'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Sand Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pepesand.9/

Jose Sand Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Sand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jose Sand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Sand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1998 yılında River Plate II

5 Ağu 1999 yılında CA Colón

31 Aralık 1999 yılında River Plate II

1 Temmuz 2000 yılında Ind. Rivadavia

31 Aralık 2000 yılında River Plate II

1 Temmuz 2001 yılında EC Vitória

30 Haziran 2002 yılında River Plate II

1 Temmuz 2002 yılında River Plate

1 Ağu 2002 yılında Def. Belgrano

31 Aralık 2003 yılında River Plate

15 Temmuz 2005 yılında Banfield

30 Haziran 2006 yılında River Plate

16 Temmuz 2006 yılında CA Colón

30 Haziran 2007 yılında River Plate

1 Temmuz 2007 yılında Lanús

4 Ağu 2009 yılında Al-Ain FC

29 Ocak 2011 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2011 yılında Al-Ain FC

1 Temmuz 2011 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2012 yılında Racing Club

19 Temmuz 2013 yılında Tigre

5 Mart 2014 yılında Argentinos Jrs.

2 Ağu 2014 yılında Boca Unidos

10 Şubat 2015 yılında Aldosivi

1 Ocak 2016 yılında Lanús

10 Ocak 2018 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2019 yılında Lanús

Jose Sand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Sand şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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