Jose Sand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Sand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Sand kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Sand ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jose Sand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Sand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Sand

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Sand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Sand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Sand 17 Temmuz 1980 tarihinde Bella Vista şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Gustavo Sand şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Sand Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Jose Sand, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jose Sand'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Sand Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pepesand.9/

Jose Sandboyu ve yaşı kaç

Jose Sand Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Sand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Sand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Sand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1998 yılında River Plate II

5 Ağu 1999 yılında CA Colón

31 Aralık 1999 yılında River Plate II

1 Temmuz 2000 yılında Ind. Rivadavia

31 Aralık 2000 yılında River Plate II

1 Temmuz 2001 yılında EC Vitória

30 Haziran 2002 yılında River Plate II

1 Temmuz 2002 yılında River Plate

1 Ağu 2002 yılında Def. Belgrano

31 Aralık 2003 yılında River Plate

15 Temmuz 2005 yılında Banfield

30 Haziran 2006 yılında River Plate

16 Temmuz 2006 yılında CA Colón

30 Haziran 2007 yılında River Plate

1 Temmuz 2007 yılında Lanús

4 Ağu 2009 yılında Al-Ain FC

29 Ocak 2011 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2011 yılında Al-Ain FC

1 Temmuz 2011 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2012 yılında Racing Club

19 Temmuz 2013 yılında Tigre

5 Mart 2014 yılında Argentinos Jrs.

2 Ağu 2014 yılında Boca Unidos

10 Şubat 2015 yılında Aldosivi

1 Ocak 2016 yılında Lanús

10 Ocak 2018 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2019 yılında Lanús

Jose Sand kimdir

Jose Sand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Sand şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Deportivo Ferro

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jose Sand nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Kevin Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leandro Espejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Espejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leandro Espejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Espejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Souto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Souto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Souto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Souto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julian Malatini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Malatini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julian Malatini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Malatini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Lucas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gian Nardelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Nardelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gian Nardelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Nardelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?