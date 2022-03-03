Jose Sosa İstanbul gecelerinde fena yakalandı! Yanındaki Özlem Yıldız ise çapkınlığı gizlemek için elinden geleni yaptı!
Jose Sosa İstanbul gecelerinde fena yakalandı! Yanındaki Özlem Yıldız ise çapkınlığı gizlemek için elinden geleni yaptı!
Fenerbahçe'de performansıyla eleştiri toplayan Arjantinli yıldız Jose Sosa, Taksim'de bulunan bir otelden çıkarken kameralara yansıdı. Sosa'nın yanında oyuncu Özlem Yıldız'ın yanı sıra başka bir kadın daha olduğu görülürken, saklamaya çalıştığı alkol de dikkatlerden kaçmadı.