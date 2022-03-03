Jose Sosa İstanbul gecelerinde fena yakalandı! Yanındaki Özlem Yıldız ise çapkınlığı gizlemek için elinden geleni yaptı! Fenerbahçe'de performansıyla eleştiri toplayan Arjantinli yıldız Jose Sosa, Taksim'de bulunan bir otelden çıkarken kameralara yansıdı. Sosa'nın yanında oyuncu Özlem Yıldız'ın yanı sıra başka bir kadın daha olduğu görülürken, saklamaya çalıştığı alkol de dikkatlerden kaçmadı.

1 11 İki çocuğunun annesi Carolina Alurralde ile 18 yıllık ilişkisine son veren Arjantinli futbolcu Jose Sosa hızlı çıktı. Performansıyla son dönemlerde tepki toplayan 36 yaşındaki futbolcu İstanbul'un ışıltılı gece hayatından da geri kalmıyor.