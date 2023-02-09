Jose Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Sosa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jose Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Sosa

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Sosa 19 Haziran 1985 tarihinde Carcarañá şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Ernesto Sosa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Sosa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avios Soccer yapmaktadır. Jose Sosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Sosa'nin Club Estudiantes de La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jose Sosa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/josesosaok

http://instagram.com/josesosa_23/

Jose Sosaboyu ve yaşı kaç

Jose Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Sosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Sosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2007 yılında Bayern

1 Ekim 2009 yılında Estudiantes

30 Haziran 2010 yılında Bayern

30 Ağu 2010 yılında Napoli

25 Temmuz 2011 yılında Metalist

1 Ocak 2014 yılında Atlético Madrid

30 Haziran 2014 yılında Metalist

1 Eylül 2014 yılında Beşiktaş

30 Haziran 2015 yılında Metalist

1 Temmuz 2015 yılında Beşiktaş

17 Ağu 2016 yılında Milan

8 Eylül 2017 yılında Trabzonspor

14 Ocak 2018 yılında Milan

15 Ocak 2018 yılında Trabzonspor

21 Ağu 2020 yılında Fenerbahçe

9 Ağu 2022 yılında Estudiantes

Jose Sosa kimdir

Jose Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Sosa şuan Club Estudiantes de La Plata takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Atlético Carcarañá, Estudiantes

Jose Sosa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 7 numaralı formasıyla 28 Kasım 2003 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin Olimpiyat takımında 17 numaralı formasıyla 7 Ağu 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Jose Sosa nereli

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