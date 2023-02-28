Jose Tiznado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Tiznado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Tiznado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Tiznado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Tiznado 3 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Tiznado Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Tiznado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Tiznado'nin Unión Española ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Tiznado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Tiznado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Tiznado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Tiznado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Unión Española

Jose Tiznado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Tiznado şuan Unión Española takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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