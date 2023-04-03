Jose Tomas Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Tomas Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Tomas Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Tomas Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Tomas Martinez 17 Şubat 2003 tarihinde Valdivia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da José Tomás Martínez Quinteros şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Tomas Martinez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC U20 futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Jose Tomas Martinez'nin Huachipato FC U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Tomas Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Tomas Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Tomas Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Tomas Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Tomas Martinez şuan Huachipato FC U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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