Jose Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Torres 17 Temmuz 1995 tarihinde Santiago del Estero şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jose Luis Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Torres Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Kwan yapmaktadır. Jose Torres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club SD Flandria futbol takımında oynamaktadır. Club SD Flandria takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Torres'nin Club SD Flandria ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında CA Mitre

16 Haziran 2022 yılında GyT (Salta)

31 Aralık 2022 yılında CA Mitre

6 Ocak 2023 yılında Club Flandria

31 Aralık 2023 yılında CA Mitre

Jose Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Torres şuan Club SD Flandria takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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