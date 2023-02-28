Jose Velasquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Velasquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Velasquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Velasquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Velasquez 29 Ekim 1998 tarihinde Cusco şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da José Junhior Velásquez Huillca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Velasquez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Velasquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jose Velasquez'nin Cusco FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Velasquez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/jose.velasquezhuillca.5

Jose Velasquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Velasquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Velasquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Velasquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Real Garcilaso

Jose Velasquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Velasquez şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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