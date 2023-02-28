Jose Vera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Vera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Vera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Vera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Vera 26 Aralık 1990 tarihinde Luque şehrinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da José Manuel Vera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Vera Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Vera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Vera'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Vera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Vera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Vera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Vera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Atl. Colegiales

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

4 Temmuz 2016 yılında Crucero

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2022 yılında Gen. Caballero

Jose Vera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Vera şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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