Jose Verdun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Verdun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Verdun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Verdun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Verdun 14 Nisan 1992 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da José Feliciano Verdún Duarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Verdun Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Verdun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Verdun'nin Guaireña FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Verdun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Verdun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Verdun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Verdun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2012 yılında Jorge G. Brown

1 Temmuz 2013 yılında Sarmiento (R)

1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2016 yılında Fulgen. Yegros

1 Ocak 2017 yılında CD Capiatá

30 Nisan 2017 yılında 22 de Setiembre

1 Ocak 2018 yılında 3 de Febrero

1 Temmuz 2018 yılında General Diaz

1 Şubat 2019 yılında 2 de Mayo

1 Ağustos 2019 yılında Guaireña FC

1 Ocak 2022 yılında Sol de América

12 Temmuz 2022 yılında Mushuc Runa SC

1 Ocak 2023 yılında Guaireña FC

Jose Verdun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Verdun şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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