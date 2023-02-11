Jose Villegas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Villegas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Villegas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Villegas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Villegas 17 Nisan 1996 tarihinde Colonia de General Alvear şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Carlos Villegas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Villegas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Villegas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Villegas'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Villegas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Villegas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Villegas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Villegas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2019 yılında Instituto AC

11 Mart 2021 yılında Guillermo Brown

24 Ocak 2023 yılında San Martín (SJ)

Jose Villegas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Villegas şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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