Jose Vivanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Vivanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Vivanco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Vivanco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Vivanco 22 Şubat 1998 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Vivanco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Vivanco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Vivanco'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Vivanco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Vivanco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Vivanco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Vivanco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Haziran 2019 yılında San Lorenzo II

28 Eylül 2020 yılında CA Temperley

22 Şubat 2022 yılında OF Ierapetras

24 Ocak 2023 yılında CA Alvarado

Jose Vivanco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Vivanco şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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