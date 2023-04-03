Jose Welinton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Welinton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Welinton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Welinton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Welinton 8 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da José Welinton Campos Menezes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Welinton Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Welinton, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jose Welinton'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jose Welinton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Welinton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Welinton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Welinton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Flamengo U20

Jose Welinton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Welinton şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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