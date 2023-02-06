Jose Welison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Welison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Welison adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Welison Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Welison 11 Mart 1995 tarihinde São Pedro şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Welison da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Welison Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Jose Welison, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Welison'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Welison Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jws_45_welison/

Jose Welison Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Welison isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jose Welison Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Welison futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Haziran 2018 yılında Atlético-MG

31 Aralık 2018 yılında EC Vitória

1 Ocak 2019 yılında Atlético-MG

29 Ekim 2020 yılında Botafogo

16 Nisan 2021 yılında Atlético-MG

19 Nisan 2021 yılında Sport Recife

31 Aralık 2021 yılında Atlético-MG

3 Mart 2022 yılında Fortaleza

31 Aralık 2022 yılında Atlético-MG

1 Ocak 2023 yılında Fortaleza

Jose Welison Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Welison şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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