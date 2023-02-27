Jose Zevallos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Zevallos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Zevallos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Zevallos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Zevallos 13 Ocak 1999 tarihinde Ica şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da José Fernando Zevallos Villanueva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Zevallos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Zevallos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jose Zevallos'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Zevallos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zevallosjose74/

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Jose Zevallos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Zevallos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jose Zevallos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Zevallos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Universitario

Jose Zevallos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Zevallos şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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