Joseba Zaldua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseba Zaldua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseba Zaldua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseba Zaldua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseba Zaldua 24 Haziran 1992 tarihinde Donostia-San Sebastián şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joseba Zaldua Bengoetxea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseba Zaldua Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Joseba Zaldua, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joseba Zaldua'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Joseba Zaldua Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joseba Zaldua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joseba Zaldua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseba Zaldua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2014 yılında Sociedad

4 Temmuz 2017 yılında CD Leganés

30 Haziran 2018 yılında Sociedad

11 Temmuz 2022 yılında Cádiz CF

Joseba Zaldua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseba Zaldua şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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