Josef de Souza kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

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JOSEF DE SOUZA KİMDİR?

Josef de Souza, 11 Şubat 1989 tarihinde Rio de Janerio'da doğdu.

Josef de Souza, profesyonel kariyerine Vasco da Gama'da başladı. 2008-10 yılları arasında oynadığı Vasco da Gama'da 25 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

Sonrasında da 2010-12 sezonlarında Porto'da oynayan Josef de Souza, burada çıktığı 20 maçta gol bulamadı.

2013-14 sezonunda Grémio'ya transfer oldu ve burada 31 maçta ter döktü.

2015-17 arasında Fenerbahçe'de forma giydi ve burada çıktığı 59 maçta 5 gol buldu.

2017 senesinde West Bromwich Albion takımıyla anlaşma sağlandı ve Fenerbahçe'den ayrıldı.

Milli takım kariyerine 2009 senesinde U-20 ile başlamış, 2014 senesinde Brezilya A Milli Takımı'na geçmiştir.