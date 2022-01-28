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  3. Josef De Souza 'nın Tuzla-Galatasaray karşılaşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı!

Josef De Souza 'nın Tuzla-Galatasaray karşılaşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı!

Beşiktaşlı futbolcu Josef Tuzla-Galatasaray karşılaştırmasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbol severlerin tepkisini çekti...

Josef De Souza 'nın Tuzla-Galatasaray karşılaşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı!

Galatasaray hazırlık karşılaşmasında TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'a 6-2 skorla kaybetti. Galatasaray'ın ağır  yenilgisi sonrası maç sonucu ezeli rakip taraftarları için eğlence konusu oldu.

Josef De Souza 'nın Tuzla-Galatasaray karşılaşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı!

TEPKİ ÇEKEN "GÜLÜCÜK" EMOJİSİ

İnstagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Josef, 6-2 giden karşılaşma sırasında gülücük emojisi paylaştı. Josef'in bu paylaşımı sonrasısosyal medya kullanıcıları arasında tartışma çıktı.

Josef De Souza 'nın Tuzla-Galatasaray karşılaşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı!

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR GALATASARAYLILAR İLE HEM FİKİR

Galatasaraylı taraftarlar paylaşımın ardından Josef'e tepki gösterdi. Beşiktaşlı taraftarlar ise rakibe karşı yapılan hareketi doğru bulmadıklarını belirttiler. Bir taraftarın, "Başkalarının mutsuzluklarıyla eğlenmeyelim. Biz de Giresun'dan 4 yemiştik"  yorumu diğer kullanıcılar tarafından onaylandı.

Josef De Souza 'nın Tuzla-Galatasaray karşılaşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı!

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