Josef Pross kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josef Pross Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josef Pross adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josef Pross Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josef Pross 12 Ocak 2002 tarihinde Wiener Neustadt şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josef Pross Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Josef Pross, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Young Violets Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. Young Violets Austria Wien takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Josef Pross'nin Young Violets Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josef Pross Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josef Pross isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josef Pross Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josef Pross futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Lichtenwörth J

1 Temmuz 2016 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2018 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2019 yılında Young Violets

Josef Pross Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josef Pross şuan Young Violets Austria Wien takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Josef Pross Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Winzendorf (2009-)

Avusturya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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