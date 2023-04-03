Josef Starek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josef Starek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Josef Starek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josef Starek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.