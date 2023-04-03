Josef Starek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josef Starek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josef Starek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Josef Starek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Josef Starek 26 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Josef Stárek şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Josef Starek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Josef Starek'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Josef Starek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Josef Starek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Sparta Prag U19
Josef Starek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Josef Starek şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Slavoj Kladno (2010 - 2013)
SK Kladno (2013 - 2014)
AC Sparta Praha (2014 - )
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