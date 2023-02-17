Josef Weberbauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josef Weberbauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josef Weberbauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josef Weberbauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josef Weberbauer 13 Mart 1998 tarihinde Kuchl şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josef Weberbauer Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini m & m deportivo yapmaktadır. Josef Weberbauer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Josef Weberbauer'nin SV Ried ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Josef Weberbauer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/josef.weberbauer/

Josef Weberbauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josef Weberbauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josef Weberbauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josef Weberbauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2007 yılında Salzburg Alt.

14 Haziran 2012 yılında Kuchl Altyapı

1 Ocak 2014 yılında Kuchl

1 Temmuz 2016 yılında USK Anif

1 Temmuz 2019 yılında SAK 1914

3 Şubat 2020 yılında Grazer AK 1902

14 Ocak 2022 yılında SV Ried

Josef Weberbauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josef Weberbauer şuan SV Ried takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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