Joselpho Barnes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joselpho Barnes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joselpho Barnes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joselpho Barnes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joselpho Barnes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joselpho Barnes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joselpho Barnes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joselpho Barnes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joselpho Barnes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joselpho Barnes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joselpho Barnes 12 Aralık 2001 tarihinde Oberhausen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Gana,Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joselpho Barnes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Joselpho Barnes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 8 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Joselpho Barnes'nin Riga FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Joselpho Barnes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joselpho/

Joselpho Barnes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joselpho Barnes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Joselpho Barnes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joselpho Barnes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında B. G'bach Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Fort. Köln Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Schalke 04 U16

1 Temmuz 2017 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2018 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2020 yılında Schalke 04 II

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

8 Kasım 2021 yılında Riga

Joselpho Barnes kimdir

Joselpho Barnes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joselpho Barnes şuan Riga FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SpVgg Ingelbach (2011-2012), SpVgg Lautzert (2012-2013), VfL Leverkusen (2013-2014), SV Bergisch Gladbach 09 (2014-2015), SC Fortuna Köln (2015-2016), FC Schalke 04 (2016-2020)

Joselpho Barnes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gana U23 takımında 11 numaralı formasıyla 12 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Gana U20 takımında 27 numaralı formasıyla 16 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Joselpho Barnes nereli

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