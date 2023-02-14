Joselu Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joselu Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joselu Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joselu Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joselu Moreno 3 Mart 1991 tarihinde Cartaya şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Luis Moreno Barroso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joselu Moreno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Viasport yapmaktadır. Joselu Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joselu Moreno'nin CD Lugo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joselu Moreno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joselumoreno18/?hl=es

Joselu Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joselu Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joselu Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joselu Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2010 yılında Villarreal CF B

1 Ocak 2012 yılında Villarreal

1 Temmuz 2012 yılında Córdoba CF

30 Haziran 2013 yılında Villarreal

8 Temmuz 2013 yılında Recr. Huelva

16 Ocak 2015 yılında Mallorca

28 Ağu 2015 yılında CD Lugo

1 Temmuz 2017 yılında Granada

13 Ağu 2018 yılında Real Oviedo

17 Ocak 2020 yılında CD Tenerife

21 Temmuz 2020 yılında Real Oviedo

4 Ağu 2020 yılında CD Tenerife

9 Ağu 2021 yılında CD Lugo

30 Haziran 2022 yılında CD Tenerife

4 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2023 yılında CD Lugo

Joselu Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joselu Moreno şuan CD Lugo takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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