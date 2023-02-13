Josema kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josema Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josema adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josema Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josema 6 Haziran 1996 tarihinde Lorquí şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Manuel Sánchez Guillén şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josema Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Josema, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Leganés futbol takımında oynamaktadır. CD Leganés takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Josema'nin CD Leganés ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Josema Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/josemasanchez5/

Josema Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Josema isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Josema Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josema futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında UD Almería B

9 Ocak 2017 yılında Real Murcia

30 Haziran 2017 yılında UD Almería B

2 Temmuz 2017 yılında Córdoba CF

1 Temmuz 2018 yılında FC Sochaux

31 Aralık 2018 yılında Córdoba CF

31 Ocak 2019 yılında Gimnàstic

30 Haziran 2019 yılında Córdoba CF

16 Temmuz 2019 yılında Extremadura

31 Ocak 2020 yılında Elche CF

26 Ocak 2022 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2022 yılında Elche CF

12 Ağu 2022 yılında CD Leganés

Josema Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josema şuan CD Leganés takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Josema Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 2 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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