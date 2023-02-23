Josep Nuorela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josep Nuorela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josep Nuorela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josep Nuorela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josep Nuorela 19 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josep Nuorela Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Josep Nuorela'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Josep Nuorela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josep Nuorela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josep Nuorela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josep Nuorela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında VPS

Josep Nuorela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josep Nuorela şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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