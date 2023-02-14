Josep Sene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josep Sene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josep Sene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josep Sene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josep Sene 10 Aralık 1991 tarihinde Sant Cugat del Vallès şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Josep Señé Escudero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josep Sene Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intermedia Sport Player yapmaktadır. Josep Sene, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo takımına 3 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Josep Sene'nin CD Lugo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josep Sene Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/josepsenye/

Josep Sene Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Josep Sene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josep Sene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josep Sene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Terrassa FC

15 Temmuz 2010 yılında Real Madrid C

30 Temmuz 2012 yılında Real Oviedo

30 Haziran 2013 yılında Real Madrid C

7 Temmuz 2013 yılında Real Oviedo

25 Ocak 2015 yılında Celta Vigo B

29 Temmuz 2015 yılında Celta Vigo

20 Temmuz 2017 yılında CyD Leonesa

10 Temmuz 2019 yılında Mallorca

13 Ağu 2020 yılında Castellón

30 Haziran 2021 yılında Mallorca

3 Ağu 2021 yılında CD Lugo

Josep Sene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josep Sene şuan CD Lugo takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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