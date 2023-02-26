Joseph Addo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Addo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Addo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Addo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Addo 2 Kasım 1990 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Addo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Joseph Addo'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joseph Addo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Addo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Addo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Addo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Heart of Lions

1 Temmuz 2013 yılında Asante Kotoko

1 Ocak 2016 yılında Aduana Stars

Joseph Addo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Addo şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Joseph Addo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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