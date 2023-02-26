Joseph Addo Tetteh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Addo Tetteh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Addo Tetteh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Addo Tetteh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Addo Tetteh 19 Nisan 2002 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Addo Tetteh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joseph Addo Tetteh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Joseph Addo Tetteh'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joseph Addo Tetteh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Addo Tetteh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Addo Tetteh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Addo Tetteh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında Accra Lions

16 Şubat 2022 yılında Kansas City II

31 Aralık 2022 yılında Accra Lions

Joseph Addo Tetteh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Addo Tetteh şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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