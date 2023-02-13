Joseph Aidoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Aidoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joseph Aidoo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joseph Aidoo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joseph Aidoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Aidoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joseph Aidoo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Aidoo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Aidoo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Aidoo 29 Eylül 1995 tarihinde Tema şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Aidoo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joseph Aidoo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo takımına 11 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Joseph Aidoo'nin Celta Vigo ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Joseph Aidoo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aidoo.joseph/

Joseph Aidooboyu ve yaşı kaç

Joseph Aidoo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joseph Aidoo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joseph Aidoo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Aidoo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2015 yılında Hammarby

1 Aralık 2015 yılında Inter Allies

1 Ocak 2016 yılında Hammarby

24 Temmuz 2017 yılında KRC Genk

11 Temmuz 2019 yılında Celta Vigo

Joseph Aidoo kimdir

Joseph Aidoo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Aidoo şuan Celta Vigo takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Joseph Aidoo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gana takımında 15 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Gana U20 takımında 14 numaralı formasıyla 9 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joseph Aidoo nereli

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