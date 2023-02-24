Joseph Amoah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Amoah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Amoah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Amoah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Amoah 1 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Amoah Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S&E yapmaktadır. Joseph Amoah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Sarajevo takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joseph Amoah'nin FK Zeljeznicar Sarajevo ile sözleşmesi 30 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Joseph Amoah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Amoah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Amoah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Amoah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2020 yılında AS Trencin

20 Şubat 2021 yılında Rudar Prijedor

1 Temmuz 2022 yılında Accra Lions

31 Temmuz 2022 yılında Zeljeznicar

Joseph Amoah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Amoah şuan FK Zeljeznicar Sarajevo takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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