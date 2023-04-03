Joseph Amoah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Amoah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Amoah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Amoah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Amoah 26 Haziran 1994 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Amoah Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vlado Bozinoski yapmaktadır. Joseph Amoah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Joseph Amoah'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joseph Amoah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/amoahjoe8/

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Joseph Amoah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Amoah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Joseph Amoah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Amoah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Guimarães B

1 Temmuz 2018 yılında Vit. Guimarães

1 Nisan 2022 yılında Guimarães B

Joseph Amoah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Amoah şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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