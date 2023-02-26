Joseph Amoako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Amoako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Amoako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Amoako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Amoako 13 Eylül 2002 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Amoako Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iconics Management yapmaktadır. Joseph Amoako, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Joseph Amoako'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joseph Amoako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Amoako isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Amoako Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Amoako futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında Asante Kotoko

12 Şubat 2022 yılında Helsingborgs IF

30 Kasım 2022 yılında Asante Kotoko

Joseph Amoako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Amoako şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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